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Папа Римський згадав Україну у великодній промові

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Ватикан, Неділя 09 квітня 2023 14:35
Папа Римський згадав Україну у великодній промові Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Папа Римський Франциск у своїй великодній промові згадав про війну в Україні, а також звернувся до росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час пасхальної меси на площі Святого Петра у Ватикані понтифік згадав про українців і закликав росіян шукати правду.

"Допоможіть улюбленому українському народу на його шляху до миру та пролийте світло Пасхи на народ Росії", - сказав Папа Франциск.

У молитві він також попросив "потішити поранених і всіх тих, хто втратив близьких через війну".

"Відкрийте серця всієї міжнародної спільноти, щоб прагнути покласти край цій війні і всім конфліктам та кровопролиттям в нашому світі", - додав понтифік.

Крім того, Папа Римський закликав до миру на Близькому Сході на тлі чергової ескалації в Єрусалимі.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ розкритикували Ватикан через прирівнювання України та Росії.

Варто зазначити, що під час Хресної Ходи Святий Престол зачитав тексти від імені українського та російського підлітків. В МЗС вважають, що цей жест був спробою прирівняти жертву та агресора.

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