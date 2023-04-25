Папа Римский посетит Венгрию и обсудит с Орбаном Украину

Папа Франциска прибудет в Венгрию в пятницу, 28 апреля, его визит продлится три дня. По данным СМИ, главной целью поездки понтифика станет встреча с венгерскими католиками, однако темами его публичных обращений и встреч также будут события в мире.

являются единственными двумя европейскими государствами, которые можно назвать "промирными" в отношении Украины.

Напомним, Папа Римский вспомнил о войне в Украине во время своей пасхальной речи.

Также Папа Франциск ранее заявил о готовности посетить Киев, но при условии, что после этого он отправится в Москву.

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