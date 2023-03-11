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Папа Римський погодився відвідати Київ, але за однієї умови

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Ватикан, Субота 11 березня 2023 18:05
Папа Римський погодився відвідати Київ, але за однієї умови Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Папа Римський Франциск готовий завітати до Києва, але тільки якщо потім він поїде до Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву понтифіка в інтерв'ю La Nacion.

"Я готовий поїхати до Києва. Я хочу до Києва. Але за умови поїздки до Москви. Я поїду в обидва місця або в жодне", - заявив він.

При цьому Папа Римський додав, що поїздка до столиці Росії для нього "не є неможливою".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Папа Римський навесні планує приїхати до Угорщини для того, щоб "сприяти миру".

Також ми писали, що Папа Римський хотів поїхати до Москви для переговорів з диктатором Володимиром Путіним, але йому відмовили.

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