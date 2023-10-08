Папа Римський відреагував на напад ХАМАС на Ізраїль

Папа Римський Франциск закликав до припинення бойових дій в Ізраїлі та Палестині, адже тероризм та війна призводять лише до смерті та страждань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News .

"Будь ласка, зупиніть напади та складіть зброю. Зрозумійте, що тероризм та війна не ведуть до жодного вирішення, а лише до смерті та страждань стількох невинних людей. Війна - це завжди поразка! Кожна війна - це поразка!" - сказав він.

Папа Римський зазначив , що "з побоюванням і сумом" стежить за останніми новинами з Ізраїлю, "де насильство спалахнуло ще з більшою жорстокістю, спричинивши сотні смертей і поранень".

Він висловив своє співчуття сім'ям загиблих та запевнив, що молиться за них і за "всіх тих, хто переживає години терору та болю".

Папа Франциск закликав усіх молитися за мир в Ізраїлі та Палестині.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Вчора бойовики ХАМАС атакували Ізраїль. Після масштабного ракетного обстрілу країни вони проникли на територію невеликого міста Сдероту в Південному окрузі.

До вечора ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території та завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Ізраїль оголосив про "стан війни" й початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Зазначимо, що через напад ХАМАСу в Ізраїлі загинуло щонайменше 500 людей.

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