Папа Римський відреагував на напад ХАМАС на Ізраїль
Папа Римський Франциск закликав до припинення бойових дій в Ізраїлі та Палестині, адже тероризм та війна призводять лише до смерті та страждань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.
"Будь ласка, зупиніть напади та складіть зброю. Зрозумійте, що тероризм та війна не ведуть до жодного вирішення, а лише до смерті та страждань стількох невинних людей. Війна - це завжди поразка! Кожна війна - це поразка!" - сказав він.
Папа Римський зазначив, що "з побоюванням і сумом" стежить за останніми новинами з Ізраїлю, "де насильство спалахнуло ще з більшою жорстокістю, спричинивши сотні смертей і поранень".
Він висловив своє співчуття сім'ям загиблих та запевнив, що молиться за них і за "всіх тих, хто переживає години терору та болю".
Папа Франциск закликав усіх молитися за мир в Ізраїлі та Палестині.
Напад ХАМАСу на Ізраїль
Вчора бойовики ХАМАС атакували Ізраїль. Після масштабного ракетного обстрілу країни вони проникли на територію невеликого міста Сдероту в Південному окрузі.
До вечора ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території та завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.
Ізраїль оголосив про "стан війни" й початок контртерористичної операції "Залізні мечі".
Зазначимо, що через напад ХАМАСу в Ізраїлі загинуло щонайменше 500 людей.
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