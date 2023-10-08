Папа Римский отреагировал на нападение ХАМАС на Израиль

Папа Римский Франциск призвал к прекращению боевых действий в Израиле и Палестине, ведь терроризм и война приводят к смерти и страданиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News .

"Пожалуйста, остановите нападения и сложите оружие. Поймите, что терроризм и война не ведут ни к какому решению, а только к смерти и страданиям стольких невинных людей. Война - это всегда поражение! Каждая война - это поражение! " - сказал он.

Папа Римский отметил , что "с опаской и грустью" следит за последними новостями из Израиля, "где насилие вспыхнуло с еще большей жестокостью, повлекшее сотни смертей и ранений".

Он выразил свое соболезнование семьям погибших и заверил, что молится за них и за "всех, кто переживает часы террора и боли".

Папа Франциск призвал всех молиться о мире в Израиле и Палестине.

Нападение ХАМАСа на Израиль

Вчера боевики ХАМАСа атаковали Израиль. После масштабных ракетных обстрелов страны они проникли на территорию небольшого города Сдероту в Южном округе.

К вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Отметим, что из-за нападения ХАМАС в Израиле погибли по меньшей мере 500 человек.

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