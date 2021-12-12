Папа Римский о ситуации вокруг Украины: призываю к серьезному международному диалогу

Папа Римский Франциск призывает к отказу от оружия для урегулирования напряженности в Украине. Он призывает к серьезному международному диалогу.

"Дорогие братья и сестры, желаю заверить в своих молитвах за дорогую Украину, за все ее церкви, религиозные общины и весь ее народ, чтобы напряжение вокруг нее было развязано через посредство серьезного международного диалога, а не с помощью оружия", - сказал он.

Папу Римского тревожит статистика, что в этом году произведено больше оружия, чем в прошлом.

"Пусть же это Рождество Господне принесет Украине мир!", - сказал он.