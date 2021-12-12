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Папа Римский о ситуации вокруг Украины: призываю к серьезному международному диалогу

Новина українською →
Ватикан, Воскресенье 12 декабря 2021 14:34
Папа Римский о ситуации вокруг Украины: призываю к серьезному международному диалогу Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Папа Римский Франциск призывает к отказу от оружия для урегулирования напряженности в Украине. Он призывает к серьезному международному диалогу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Vatican News.

"Дорогие братья и сестры, желаю заверить в своих молитвах за дорогую Украину, за все ее церкви, религиозные общины и весь ее народ, чтобы напряжение вокруг нее было развязано через посредство серьезного международного диалога, а не с помощью оружия", - сказал он.

Папу Римского тревожит статистика, что в этом году произведено больше оружия, чем в прошлом.

"Пусть же это Рождество Господне принесет Украине мир!", - сказал он.

Напомним, группа семи (G7) готовит заявление, в котором обратится к России из-за ситуации вокруг Украины.

Отметим, у Путина сделали заявление о войсках на границе с Украиной и угрозе новых санкций против РФ.

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