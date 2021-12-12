Новое вторжение в Украине вынудит Россию заплатить высокую цену, - G7

Группа семи (G7) готовит заявление, в котором обратится к России из-за ситуации вокруг Украины. Ее новое вторжение в Украину повлечет серьезные последствия и вынудит заплатить высокую цену.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Reuters .

Документ должен быть принят по итогам двухдневной встречи в английском Ливерпуле, пишет агентство.

"У России не должно быть сомнений, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и серьезную цену", - говорится в черновом варианте коммюнике глав внешнеполитических ведомств неформального объединения, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

По информации Reuters, тема отношений Москвы и Киева может быть вынесена в отдельное заявление "семерки". Члены G7 также призвали РФ к деэскалации напряженности в Украины, отмечает агентство.