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Новое вторжение в Украине вынудит Россию заплатить высокую цену, - G7

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Вашингтон, Воскресенье 12 декабря 2021 13:45
Новое вторжение в Украине вынудит Россию заплатить высокую цену, - G7 Фото: G7 обратится к России из-за ситуации вокруг Украины (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Группа семи (G7) готовит заявление, в котором обратится к России из-за ситуации вокруг Украины. Ее новое вторжение в Украину повлечет серьезные последствия и вынудит заплатить высокую цену.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Документ должен быть принят по итогам двухдневной встречи в английском Ливерпуле, пишет агентство.

"У России не должно быть сомнений, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и серьезную цену", - говорится в черновом варианте коммюнике глав внешнеполитических ведомств неформального объединения, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

По информации Reuters, тема отношений Москвы и Киева может быть вынесена в отдельное заявление "семерки". Члены G7 также призвали РФ к деэскалации напряженности в Украины, отмечает агентство.

Напомним, у Путина сделали заявление о войсках на границе с Украиной и угрозе новых санкций против РФ.

Ранее президент США Джо Байден провел двухчасовую беседу с президентом России Владимиром Путиным. Он ему сказал, что Россия заплатит "ужасную цену", если вторгнется в Украину.

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Новое вторжение в Украине вынудит Россию заплатить высокую цену, - G7
Новое вторжение в Украине вынудит Россию заплатить высокую цену, - G7
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