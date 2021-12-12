Папа Римський про ситуацію навколо України: закликаю до серйозного міжнародного діалогу
Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Папа Римський Франциск закликає до відмови від зброї для врегулювання напруженості в Україні. Він закликає до серйозного міжнародного діалогу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Vatican News.
"Дорогі брати і сестри, бажаю запевнити у своїх молитвах за дорогу Україну, за всі її церкви, релігійні громади і весь її народ, щоб напруга навколо неї була розв'язана за посередництвом серйозного міжнародного діалогу, а не за допомогою зброї", - сказав він.
Папу Римського тривожить статистика статистика, що цього року вироблено більше зброї, ніж минулого.
"Нехай же це Різдво Господнє принесе Україні мир!",- сказав він.