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Папа Римський про ситуацію навколо України: закликаю до серйозного міжнародного діалогу

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Ватикан, Неділя 12 грудня 2021 14:34
Папа Римський про ситуацію навколо України: закликаю до серйозного міжнародного діалогу Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Папа Римський Франциск закликає до відмови від зброї для врегулювання напруженості в Україні. Він закликає до серйозного міжнародного діалогу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Vatican News.

"Дорогі брати і сестри, бажаю запевнити у своїх молитвах за дорогу Україну, за всі її церкви, релігійні громади і весь її народ, щоб напруга навколо неї була розв'язана за посередництвом серйозного міжнародного діалогу, а не за допомогою зброї", - сказав він.

Папу Римського тривожить статистика статистика, що цього року вироблено більше зброї, ніж минулого.

"Нехай же це Різдво Господнє принесе Україні мир!",- сказав він.

Нагадаємо, група семи (G7) готує заяву, в якій звернеться до Росії через ситуацію навколо України.

Зазначимо, у Путіна зробили заяву про війська на кордоні з Україною і загрозу нових санкцій проти РФ.

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