Папа Римський закликав зупинити війну. Поки вона не стерла історію людства
Фото: Папа Римський (gettyimages.com)
Глава Католицької церкви закликав світових лідерів присвятити себе закінченню війни. Він додав, що світу пора скасувати війну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Папи Римського.
"Перед небезпекою самознищення нехай людство зрозуміє, що настав момент скасувати війну, стерти її з історії людства, поки вона не стерла історію людства."- з такою заявою виступив Папа Римський.
Він додав, що світовим лідерам потрібно задуматися і присвятити себе закінченню війни.
Нагадаємо, що Зеленський запросив Папу Римського в Україну.
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