Папа Римський закликав зупинити війну. Поки вона не стерла історію людства

Глава Католицької церкви закликав світових лідерів присвятити себе закінченню війни. Він додав, що світу пора скасувати війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Папи Римського .

"Перед небезпекою самознищення нехай людство зрозуміє, що настав момент скасувати війну, стерти її з історії людства, поки вона не стерла історію людства."- з такою заявою виступив Папа Римський.

Він додав, що світовим лідерам потрібно задуматися і присвятити себе закінченню війни.