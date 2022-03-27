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Папа Римський закликав зупинити війну. Поки вона не стерла історію людства

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Ватикан, Неділя 27 березня 2022 18:49
Папа Римський закликав зупинити війну. Поки вона не стерла історію людства Фото: Папа Римський (gettyimages.com)
Автор: Артем Горовенко

Глава Католицької церкви закликав світових лідерів присвятити себе закінченню війни. Він додав, що світу пора скасувати війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Папи Римського.

"Перед небезпекою самознищення нехай людство зрозуміє, що настав момент скасувати війну, стерти її з історії людства, поки вона не стерла історію людства."- з такою заявою виступив Папа Римський.

Він додав, що світовим лідерам потрібно задуматися і присвятити себе закінченню війни.

Нагадаємо, що Зеленський запросив Папу Римського в Україну.

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Папа римський
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