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Президент Литвы призвал Россию выполнить минские соглашения

Новости » Политика     08.12.2019 - 14:12
Президент Литвы призвал Россию выполнить минские соглашения
Фото: Гитанас Науседа (facebook.com/ru.DELFI.lt)

Науседа выступил в поддержку территориальной целостности Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа накануне встречи в нормандском формате призвал Российскую Федерацию выполнять обязательства в рамках минских договоренностей. Об этом литовский лидер написал на странице в Twitter.

Науседа заявил, что Литва продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и призывает Кремль к выполнению минских договоренностей.

"Приближается нормандский саммит. Литва поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем Россию выполнить свои обязательства в соответствии с минскими договоренностями", - написал президент Литвы.

Президент Литвы призвал Россию выполнить минские соглашения

Напомним, в понедельник, 9 декабря, в Париже состоится встреча в нормандском формате относительно урегулирования ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года соберутся за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение минских договоренностей.

Ранее литовский президент Гитанас Науседа желал президенту Украины Владимиру Зеленскому не делать никаких уступков на нормандском саммите в Париже. Также Науседа подчеркивал необходимость продолжения санкций против Российской Федерации.

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Новости Украины Российская ФедерацияЛитваминские соглашенияНормандский формат
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