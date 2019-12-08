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Папа Римський закликав молитися за Україну напередодні зустрічі "нормандської четвірки"

Новини » Суспільство     08.12.2019 - 16:13
Папа Римський закликав молитися за Україну напередодні зустрічі "нормандської четвірки"
Фото: Папа Римський Франциск (flickr.com)

Папа Римський молиться за позитивні результати зустрічі керівників країн "нормандської четвірки"

Папа Римський Франциск заявив, що молиться за позитивні результати зустрічі керівників країн так званої "нормандської четвірки". Про це повідомляє "Радіо Ватикан".

Зустрічаючись сьогодні з паломниками, присутніми на площі Святого Петра у Ватикані на молитву "Ангел Господній" Папа Франциск присвятив кілька слів зустрічі "нормандської четвірки", яка відбудеться 9 грудня.

"Завтра в Парижі відбудеться зустріч президентів України, Росії і Франції і федерального канцлера Німеччини, відома як" нормандський формат ", з метою пошуків рішення болісного конфлікту, що вже роками триває в східній Україні. Супроводжую зустріч своєю молитвою, наполегливої ​​молитвою, тому що там потрібен мир, і вас запрошую робити те ж, щоб ця ініціатива політичного діалогу привела до плодів світу в справедливості для цих територій і їх населення ", - сказав Папа Римський.

Нагадаємо, у понеділок, 9 грудня, в Парижі відбудеться зустріч в нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Лідери України, Німеччини, Франції та Росії вперше за останні три роки зберуться за столом переговорів з метою зрушити з місця виконання мінських домовленостей.

Президент Литви Гітанас Науседа напередодні зустрічі в нормандському форматі закликав Російську Федерацію виконувати зобов'язання в рамках мінських домовленостей.

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