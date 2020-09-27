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Папа Римский призвал Ереван и Баку решить конфликт без применения силы

Автор: РБК-Украина

Папа Римский Франциск призвал к миру на Кавказе. Он также призвал Армению и Азербайджан отказаться от силовых способов урегулирования любых разногласий в ситуации в Нагорном Карабахе.

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Об этом понтифик заявил в ходе традиционной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

"Поступают тревожные новости с Кавказа. Молюсь за мир в этом регионе и обращаюсь к сторонам конфликта сделать конкретные шаги по направлению к братству и разрешению всех проблем без использования силы", - сказал Франциск.

Напомним, сегодня утром на границе Азербайджана и Армении возобновились боевые действия. Стороны конфликта сообщают о жертвах и раненых в результате обстрелов.

После чего глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян ввел на территории непризнанной республики военное положение. Также была объявлена всеобщая мобилизация для лиц старше 18 лет. Военное положение также было введено в Армении.

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал Армению и Азербайджан срочно прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

Кроме того, минская группа ОБСЕ призвала Армению и Азербайджан возобновить переговоры для разрешения конфликта.

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Новости Украины АрменияАзербайджанНагорный КарабахПапа Римский