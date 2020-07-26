Папа Римский приветствовал прекращение огня на Донбассе

В воскресенье, 26 июля, Папа Римский Франциск поддержал соглашение о прекращении огня на Донбассе, достигнутое Трехсторонней контактной группой. Он надеется, что соглашение осуществят на практике.

Об этом сообщает Vatican News.

"Я понимаю, что новое соглашение о прекращении огня на Донбассе недавно была принята в Минске членами Трехсторонней контактной группы/ Я молюсь, чтобы то, что было согласовано, наконец-то было осуществлено на практике, включая эффективный процесс разоружения и разминирования", - сказал Папа Римский.

Напомним, ранее сообщалось, что на передовую отправят украинских миротворцев ООН и привлекут представителей отечественных и иностранных СМИ.

Кроме этого, ранее в террористических группировках "ЛДНР" заявили, что их силовые структуры переходят к полному бессрочному прекращению огня с 27 июля.

Как писало РБК-Украина, начало перемирия на Донбассе с 27 июля было согласовано на последнем заседании Трехсторонней контактной группы.