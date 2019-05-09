Папа Римский предписал священникам сообщать о домогательствах

Фото: Папа Римский Франциск (flickr.com/catholicism)

Указ вступит в силу 1 июня 2019 года

Папа Римский Франциск предписал католическим священникам, монахам и монахиням сообщать о случаях сексуальных домогательств или их сокрытии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Святого престола.

При этом указ, который вступит в силу 1 июня 2019 года, не обязывает уведомлять власти о подобных инцидентах.

До июня 2020 года все епархии по всему миру должны организовать на местах систему, которая позволит конфиденциально сообщать о сексуальных домогательствах.

К таким проступкам Ватикан причислил педофилию, принуждение к "выполнению действий сексуального характера", а также производство, хранение или распространение детской порнографии. Под сокрытием имеется в виду "действие или бездействие, которые мешают" расследованию преступлений.

Также в тексте определен порядок расследования - в зависимости от того, является обвиняемый епископом, кардиналом или занимает другую должность в церковной иерархии.

Предписание Франциска не является уголовно-правовым документом, оно также не имеет срока давности. Поэтому понтифик призывает сообщать и о старых случаях сексуальных домогательств.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Папа Римский Франциск упомянул Украину в своей речи Urbi et orbi в Ватикане 21 апреля, когда христиане отмечают праздник Воскресения Христова по Григорианскому календарю. Он попросил утешения для жителей восточных областей Украины, где с 2014 года продолжаются военные действия.

Кроме того, понтифик пригласил руководство Украинской греко-католической церкви в Рим на совещание по ситуации в Украине. Папа Римский Франциск решил пригласить 5 и 6 июля 2019 года в Рим Верховного Архиепископа, членов Постоянного Синода и митрополитов Украинской Греко-Католической Церкви.