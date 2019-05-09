Папа Римський наказав священикам повідомляти про домагання

Фото: Папа Римський Франциск (flickr.com/catholicism)

Указ набуде чинності 1 червня 2019 року

Папа Римський Франциск наказав католицьким священикам, монахам і монахиням повідомляти про випадки сексуальних домагань або їх приховування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сообщение Святого престолу.

При цьому указ, який набуде чинності 1 червня 2019 року, не зобов'язує повідомляти владу про подібні інциденти.

До червня 2020 року всі єпархії по всьому світу повинні організувати на місцях систему, яка дозволить конфіденційно повідомляти про сексуальні домагання.

До таких проступків Ватикан зарахував педофілію, примус до "виконання дій сексуального характеру", а також виробництво, зберігання чи поширення дитячої порнографії. Під приховуванням мається на увазі "дія або бездіяльність, які заважають" розслідуванню злочинів.

Також у тексті визначений порядок розслідування - в залежності від того, є обвинувачений єпископом, кардиналом або займає іншу посаду в церковній ієрархії.

Припис Франциска не є кримінально-правовим документом, воно також не має терміну давності. Тому понтифік закликає повідомляти і про стары випадки сексуальних домагань.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Папа Римський Франциск згадав Україну у своїй промові Urbi et orbi у Ватикані 21 квітня, коли християни відзначають свято Воскресіння Христового за Григоріанським календарем. Він попросив розради для жителів східних областей України, де з 2014 року тривають військові дії.

Крім того, понтифік запросив керівництво Української греко-католицької церкви до Риму на нараду щодо ситуації в Україні. Папа Римський Франциск вирішив запросити 5 і 6 липня 2019 року в Рим Верховного Архиєпископа, членів Постійного Синоду і митрополитів Української Греко-Католицької Церкви.