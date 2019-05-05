ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Папа Римский анонсировал встречу с руководством Украинской греко-католической церкви

Новости » Общество    05.05.2019 - 07:59
Папа Римский анонсировал встречу с руководством Украинской греко-католической церкви
Фото: Папа Римский Франциск (flickr.com/catholicism)

Встреча состоится в Риме 5-6 июля

Папа Римский пригласил руководство Украинской греко-католицьої церкви в Рим на совещание по ситуации в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

Отмечается, что Папа Римский Франциск решил пригласить 5 и 6 июля 2019 года в Рим Верховного Архиепископа, членов Постоянного Синода и митрополитов Украинской Греко-Католической Церкви.

Во встрече также примут участие руководители Дикастерий Римской Курии, занимающих вопросами, которые касаются страны.

"Этой встречей Святейший Отец желает выразить свою близость Украинской Греко-Католической Церкви, который осуществляет пастырское служение как на родине, так и в разных местах мира", - говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча станет очередной возможностью для углубления сведений о жизни и потребностях Украины с целью определить способы, которыми греко-католическая церковь, может все эффективнее посвятить себя проповедованию Евангелия, сделать взнос в поддержку страдающих и содействия миру, в согласии, насколько это возможно, с католической Церковью латинского обряда и другими Церквами и христианскими общинами

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск упомянул Украину в своей речи Urbi et orbi в Ватикане 21 апреля, когда христиане отмечают праздник Воскресения Христова по Григорианскому календарю.

РБК-Украина писало, что ранее Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность тем, что происходит на Донбассе.

Папа Римский откроет секретные архивы Ватикана времен Второй мировой войны УГКЦ ответила на просьбу Филарета по служению в Софийском соборе
Новости Украины Папа РимскийУГКЦ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь