Папа Римский анонсировал встречу с руководством Украинской греко-католической церкви

Фото: Папа Римский Франциск (flickr.com/catholicism)

Встреча состоится в Риме 5-6 июля

Папа Римский пригласил руководство Украинской греко-католицьої церкви в Рим на совещание по ситуации в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

Отмечается, что Папа Римский Франциск решил пригласить 5 и 6 июля 2019 года в Рим Верховного Архиепископа, членов Постоянного Синода и митрополитов Украинской Греко-Католической Церкви.

Во встрече также примут участие руководители Дикастерий Римской Курии, занимающих вопросами, которые касаются страны.

"Этой встречей Святейший Отец желает выразить свою близость Украинской Греко-Католической Церкви, который осуществляет пастырское служение как на родине, так и в разных местах мира", - говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча станет очередной возможностью для углубления сведений о жизни и потребностях Украины с целью определить способы, которыми греко-католическая церковь, может все эффективнее посвятить себя проповедованию Евангелия, сделать взнос в поддержку страдающих и содействия миру, в согласии, насколько это возможно, с католической Церковью латинского обряда и другими Церквами и христианскими общинами

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск упомянул Украину в своей речи Urbi et orbi в Ватикане 21 апреля, когда христиане отмечают праздник Воскресения Христова по Григорианскому календарю.

РБК-Украина писало, что ранее Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность тем, что происходит на Донбассе.