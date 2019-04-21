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Папа Римский в пасхальной речи упомянул Украину

Новости » Политика    21.04.2019 - 15:11
Папа Римский в пасхальной речи упомянул Украину
Фото: Папа Франциск (flickr.com/catholicism)

Понтифик попросил утешения для жителей восточной Украины

Папа Римский Франциск упомянул Украину в своей речи Urbi et orbi в Ватикане 21 апреля, когда христиане отмечают праздник Воскресения Христова по Григорианскому календарю. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC-Украина.

Он попросил утешения для жителей восточных областей Украины, где с 2014 года продолжаются военные действия.

"Пусть Пасха принесет утешение для жителей восточной Украины, которые страдают от конфликта, который продолжается. Пусть Господь поощрит инициативы гуманитарной помощи и те, что направлены на достижение долговременного мира", - сказал Папа Римский.

В своей речи он также упомянул другие конфликты и кризисы в мире, в частности в Сирии, Ливии, Израиле и Палестине, Судане и Южном Судане, Камеруне, Буркина-Фасо и других странах.

Франциск также осудил теракты на Шри-Ланке, где в Пасху произошли несколько взрывов в церквях во время служб и гостиницах. Он выразил свои соболезнования христианской общине страны.

Напомним, ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск в традиционном рождественском послании Urbi et Orbi вспомнил Украину и попросил для нее мира.

Как сообщало РБК-Украина, в 2017 году Папа Римский Франциск в традиционном рождественском послании Urbi et Orbi призвал международное сообщество к братству и солидарности и заявил, что молится за мир на Донбассе.

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