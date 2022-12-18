Папа Римський підписав заяву про відставку у разі погіршення здоров'я

Папа Римський Франциск вже підписав заяву про відставку, яка буде використана у випадку, якщо стан його здоров'я погіршиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC news .

Сьогодні, 18 грудня, інформаційне агентство ABC, опублікувало заяву Франциска, в якому він відповів на питання, що станеться в разі погіршення його стану.

Папа Франциск розповів, що незабаром після обрання понтифіком у 2013 році він написав заяву про відставку на випадок, якщо медичні проблеми завадять йому виконувати свої обов’язки.

"Я вже підписав свою відмову. Держсекретарем тоді був Тарчізіо Бертоне. Я підписав це і сказав, що якщо я стану хворим із медичних причин чи будь-яких інших, ось моє зречення", - сказав Франциск.

Папа Римський, якому в суботу виповнилося 86 років, у 2021 році переніс операцію, щоб усунути звуження кишечника, і страждав від болю в колінах, через який протягом кількох місяців він користувався інвалідним візком. Останнім часом він все частіше використовує тростину замість інвалідного візка, щоб пересуватися в громадських місцях.

Франциск додав, що минулі понтифіки Павло VI та Григорій XII також складали свої листи про зречення на випадок тяжких захворювань.