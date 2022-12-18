Папа Римський підписав заяву про відставку у разі погіршення здоров'я
Папа Римський Франциск вже підписав заяву про відставку, яка буде використана у випадку, якщо стан його здоров'я погіршиться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC news.
Сьогодні, 18 грудня, інформаційне агентство ABC, опублікувало заяву Франциска, в якому він відповів на питання, що станеться в разі погіршення його стану.
Папа Франциск розповів, що незабаром після обрання понтифіком у 2013 році він написав заяву про відставку на випадок, якщо медичні проблеми завадять йому виконувати свої обов’язки.
"Я вже підписав свою відмову. Держсекретарем тоді був Тарчізіо Бертоне. Я підписав це і сказав, що якщо я стану хворим із медичних причин чи будь-яких інших, ось моє зречення", - сказав Франциск.
Папа Римський, якому в суботу виповнилося 86 років, у 2021 році переніс операцію, щоб усунути звуження кишечника, і страждав від болю в колінах, через який протягом кількох місяців він користувався інвалідним візком. Останнім часом він все частіше використовує тростину замість інвалідного візка, щоб пересуватися в громадських місцях.
Франциск додав, що минулі понтифіки Павло VI та Григорій XII також складали свої листи про зречення на випадок тяжких захворювань.
Нагадаємо, Папа Римський закликав світ заощадити на Різдві та допомогти Україні.
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