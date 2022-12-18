Папа Римский подписал заявление об отставке в случае ухудшения здоровья

Папа Римский Франциск уже подписал заявление об отставке, которое будет использовано в случае, если состояние его здоровья ухудшится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC news .

Сегодня, 18 декабря, информационное агентство ABC опубликовало заявление Франциска, в котором он ответил на вопрос, что произойдет в случае ухудшения его состояния.

Папа Франциск рассказал, что вскоре после избрания понтификом в 2013 году он написал заявление об отставке на случай, если медицинские проблемы помешают ему выполнять свои обязанности.

"Я уже подписал свой отказ. Госсекретарем тогда был Тарчизио Бертоне. Я подписал это и сказал, что если я стану больным по медицинским причинам или по любым другим, вот мое отречение", - сказал Франциск.

Папа Римский, которому в субботу исполнилось 86 лет, в 2021 году перенес операцию, чтобы устранить сужение кишечника, и страдал от боли в коленях, из-за которой в течение нескольких месяцев он пользовался инвалидной коляской. В последнее время он все чаще использует трость вместо инвалидной коляски, чтобы передвигаться в общественных местах.

Франциск добавил, что прошлые понтифики Павел VI и Григорий XII также составляли свои письма об отречении на случай тяжелых заболеваний.