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Папа Римський та світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності

Україна, Неділя 23 серпня 2020 21:11
Папа Римський та світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності
Фото: святкування Дня Незалежності (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Завтра Україна святкуватиме 29-ту річницю незалежності

У понеділок, 24 серпня, Україна святкуватиме 29-ту річницю своєї незалежності. Світові лідери та Папа Римський Франциск привітали Україну та українців з цим святом.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Так, офіс українського президента Володимира Зеленського отримав привітання від президента США Дональда Трампа, французького лідера Еммануеля Макрона, президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, а також королеви Сполученого Королівства Єлизавети ІІ.

Також привітали Україну з річницею незалежності президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга, президент Польщі Анджей Дуда, лідер Угорщини Янош Адер, глава Словаччини Зузана Чапутова та король Саудівської Аравії Салман бін Абдул-Азіз Аль Сауд.

Крім того, Україну привітали президент Італії Серджо Маттарелла, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі, президент Перу Мартін Віскарра Корнехо та багато інших світових лідерів.

"Я дуже щасливий, що Україна так високо на порядку денному на міжнародній арені. Впевнений, що Україні є чим здивувати світ. І ми зробимо все, аби Україну знали як квітучу країну щасливих людей", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, завтра у Києві відбудуться святкування 29-річниці незалежності України, у зв'язку з чим рух столицею буде обмежено; РБК-Україна публікувало карту перекриття доріг.

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