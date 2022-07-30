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Папа Римский не исключает свой выход на пенсию: в чем причина

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Ватикан, Суббота 30 июля 2022 18:04
Папа Римский не исключает свой выход на пенсию: в чем причина Фото: Папа Римский Франциск (flickr com koreanet)
Автор: Сергей Новиков

Папа Римский Франциск не исключает возможность выхода на пенсию по состоянию здоровья, как в случае с его предшественником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам Франциска, он будет готов выйти на пенсию, если серьезные проблемы со здоровьем помешают ему управлять католической церковью. Он также отметил, что преклонный возраст и проблемы с ногами открыли "более медленный этап его папства".

"Я не думаю, что смогу продолжать путешествовать в том же ритме, что и раньше", - сказал 85-летний понтифик.

Отметим, последние несколько месяцев Франциск пользуется инвалидной коляской, тростью или ходунками из-за болей в колене.

"Я думаю, что в моем возрасте и с этим ограничением я должен будут немного поберечь себя, чтобы иметь возможность служить Церкви, или в итоге отойти в сторону", - добавил он.

Его предшественник Папа Бенедикт в 2013 году стал первым за 600 лет понтификом, который ушел на пенсию вместо того, чтобы править пожизненно.

Напомним, ранее Франциск заявил о желании посетить Украину, чтобы способствовать завершению российского вторжения.

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Папа римский
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