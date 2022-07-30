Папа Римский не исключает свой выход на пенсию: в чем причина

Папа Римский Франциск не исключает возможность выхода на пенсию по состоянию здоровья, как в случае с его предшественником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

По словам Франциска, он будет готов выйти на пенсию, если серьезные проблемы со здоровьем помешают ему управлять католической церковью. Он также отметил, что преклонный возраст и проблемы с ногами открыли "более медленный этап его папства".

"Я не думаю, что смогу продолжать путешествовать в том же ритме, что и раньше", - сказал 85-летний понтифик.

Отметим, последние несколько месяцев Франциск пользуется инвалидной коляской, тростью или ходунками из-за болей в колене.

"Я думаю, что в моем возрасте и с этим ограничением я должен будут немного поберечь себя, чтобы иметь возможность служить Церкви, или в итоге отойти в сторону", - добавил он.

Его предшественник Папа Бенедикт в 2013 году стал первым за 600 лет понтификом, который ушел на пенсию вместо того, чтобы править пожизненно.