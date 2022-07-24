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Папа Римский вновь заявил о желании посетить Киев

Новина українською →
Канада, Воскресенье 24 июля 2022 17:08
Папа Римский вновь заявил о желании посетить Киев Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Папа Римский Франциск подтвердил, что хочет приехать в Украину, чтобы положить конец войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Соответствующее заявление понтифик сделал во время путешествия из Ватикана в Канаду.

"Я имею большое желание поехать в Киев", - сказал Папа Франциск, комментируя свои предыдущие заявления о визите в Украину.

Напомним, в Ватикане отметили, что Папа Римский планирует приехать в Украину в августе. Его визит начнут готовить после поездки в Канаду, которая началась сегодня.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснял, почему визит Папы Римского в Украину является важным.

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