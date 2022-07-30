Папа Римський не виключає свій вихід на пенсію: у чому причина
Папа Римський Франциск не виключає можливість виходу на пенсію за станом здоров'я, як у випадку з його попередником.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За словами Франциска, він буде готовий вийти на пенсію, якщо серйозні проблеми зі здоров'ям завадять йому керувати католицькою церквою. Він також зазначив, що похилий вік і проблеми з ногами відкрили "більш повільний етап його папства".
"Я не думаю, що зможу продовжувати подорожувати в тому ж ритмі, що і раніше", - сказав 85-річний понтифік.
Зазначимо, останні кілька місяців Франциск користується інвалідним візком, тростиною або ходунками через болі в коліні.
"Я думаю, що в моєму віці і з цим обмеженням я повинен будуть трохи поберегти себе, щоб мати можливість служити Церкві, або в підсумку відійти в сторону", - додав він.
Його попередник Папа Бенедикт в 2013 році став першим за 600 років понтифіком, який пішов на пенсію замість того, щоб правити довічно.
Нагадаємо, раніше Франциск заявив про бажання відвідати Україну, щоб сприяти завершенню російського вторгнення.
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