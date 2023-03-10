Папа Римський хотів поїхати до Путіна на початку вторгнення в Україну. Лавров відмовив

Папа Римський Франциск в перші дні після початку вторгнення Росії в Україну хотів поїхати до Москви, щоб зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Але в російському МЗС йому ввічливо відмовили у візиті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News .

"На другий день війни я пішов до російського посольства у Ватикані, щоб сказати, що готовий поїхати до Москви, якщо Путін дасть мені вікно для переговорів. Лавров (Сергій, глава МЗС РФ, - ред.) написав мені дякую, але зараз не час", - розповів він.

За його словами, він би розмовляв з Путіним також, як каже публічно, а сам Путін є "освіченою" людиною.

"Путін знає, що я доступний. Але там є імперські інтереси, не лише Російської імперії, а й інших імперій. Для імперії типово ставити нації на друге місце", - додав Франциск.