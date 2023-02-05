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Папа Римський заявив про готовність зустрітися із Зеленським та Путіним

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Неділя 05 лютого 2023 20:23
Папа Римський заявив про готовність зустрітися із Зеленським та Путіним Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Папа Римський Франциск запевнив, що він готовий провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai News.

"Я відкритий для зустрічі з обома президентами - Україною та Росією", - заявив понтифік у ході пресконференції.

Він також додав, що досі не відвідав Київ, оскільки зараз ще немає можливості приїхати до Москви. Але Папа зазначив, що просить про діалог.

Нагадаємо, раніше Папа Римський звернувся до Зеленського та Путіна із закликом завершити війну між Україною та Росією.

Також ми писали, що, за словами Папи Римського, війна в Україні є світовою і він не бачить її завершення найближчим часом.

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