Папа Римский хотел поехать к Путину в начале вторжения в Украину. Лавров отказал

Папа Римский Франциск в первые дни после начала вторжения России в Украину хотел поехать в Москву, чтобы встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Но в российском МИДе ему вежливо отказали в визите.

"На второй день войны я пошел в российское посольство в Ватикане, чтобы сказать, что готов поехать в Москву, если Путин даст мне окно для переговоров. Лавров (Сергей, глава мид РФ, - ред.) написал мне спасибо, но сейчас не время", - рассказал он.

По его словам, он бы говорил с Путиным также, как говорит публично, а сам Путин является "образованным" человеком.

"Путин знает, что я доступен. Но там есть имперские интересы, не только Российской империи, но и других империй. Для империи типично ставить нации на второе место", - добавил Франциск.