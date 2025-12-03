Папа Римський бачить Італію потенційним посередником між Україною та Росією

Позиція Ватикану щодо участі Європи

Папа Римський Лев XIV заявив, що Європа має стати повноцінною учасницею розробки можливого "мирного плану", який дасть змогу шукати шляхи завершення війни.

У матеріалі Vatican News зазначається, що під час спілкування з журналістами він нагадав про послідовні заклики Святого Престолу "до припинення вогню, до діалогу, а не до війни".

Зіставлення підходів США та Європи

За словами Папи, у нинішніх пропозиціях Вашингтона проглядається прагнення просувати власний план врегулювання, який від початку "не передбачає участі Європи".

Він зазначив, що європейські зауваження вже вплинули на його коригування: "Але присутність Європи важлива, і той перший план також був змінений через зауваження Європи".

Роль Італії в майбутніх переговорах

Окремо Папа Римський виділив Італію, наголосивши на її потенціалі в майбутніх дипломатичних ініціативах.

Він наголосив, що "культурно та історично Італія має здатність виступати посередником у конфлікті, що існує між різними сторонами: Україною, Росією, Сполученими Штатами", додавши, що Святий Престол готовий підтримувати такі посередницькі зусилля.