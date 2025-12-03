Папа Римский видит Италию потенциальным посредником между Украиной и Россией

Ватикан усиливает внимание к международным усилиям по прекращению войны против Украины, подчеркивая необходимость активной роли европейских стран в создании устойчивого мирного решения.
Папа Римский Лев XIV заявил, что Европа должна стать полноценной участницей разработки возможного "мирного плана", который позволит искать пути завершения войны.
В материале Vatican News отмечается, что во время общения с журналистами он напомнил о последовательных призывах Святого Престола "к прекращению огня, к диалогу, а не к войне".
По словам Папы, в нынешних предложениях Вашингтона просматривается стремление продвигать собственный план урегулирования, который первоначально "не предусматривает участия Европы".
Он отметил, что европейские замечания уже повлияли на его корректировку: "Но присутствие Европы важно, и тот первый план также был изменен из-за замечаний Европы".
Отдельно Папа Римский выделил Италию, подчеркнув ее потенциал в будущих дипломатических инициативах.
Он отметил, что "культурно и исторически Италия имеет способность выступать посредником в конфликте, существующем между различными сторонами: Украиной, Россией, Соединенными Штатами", добавив, что Святой Престол готов поддерживать такие посреднические усилия.
Напоминаем, что Папа Римский Лев XIV выразил поддержку Украине на фоне масштабных атак России по энергетической инфраструктуре и призвал молиться за "справедливый и длительный мир" для народа, который сталкивается с серьезными испытаниями.
