Папа Римский видит Италию потенциальным посредником между Украиной и Россией

Позиция Ватикана по участию Европы

Папа Римский Лев XIV заявил, что Европа должна стать полноценной участницей разработки возможного "мирного плана", который позволит искать пути завершения войны.

В материале Vatican News отмечается, что во время общения с журналистами он напомнил о последовательных призывах Святого Престола "к прекращению огня, к диалогу, а не к войне".

Сопоставление подходов США и Европы

По словам Папы, в нынешних предложениях Вашингтона просматривается стремление продвигать собственный план урегулирования, который первоначально "не предусматривает участия Европы".

Он отметил, что европейские замечания уже повлияли на его корректировку: "Но присутствие Европы важно, и тот первый план также был изменен из-за замечаний Европы".

Роль Италии в будущих переговорах

Отдельно Папа Римский выделил Италию, подчеркнув ее потенциал в будущих дипломатических инициативах.

Он отметил, что "культурно и исторически Италия имеет способность выступать посредником в конфликте, существующем между различными сторонами: Украиной, Россией, Соединенными Штатами", добавив, что Святой Престол готов поддерживать такие посреднические усилия.