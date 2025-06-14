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Папа Лев XIV звернувся до Ірану та Ізраїлю: ніхто не має загрожувати існуванню іншого

Ватикан, Субота 14 червня 2025 20:25
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Папа Лев XIV звернувся до Ірану та Ізраїлю: ніхто не має загрожувати існуванню іншого Фото: Папа Римський Лев XIV (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Папа Римський Лев XIV закликав Іран та Ізраїль відмовитися від війни й розпочати щирий діалог задля миру. Він наголосив, що ніхто не має права загрожувати існуванню іншого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.

Папа Лев XIV засудив військову ескалацію між Іраном та Ізраїлем і знову закликав до діалогу та створення світу, вільного від ядерної загрози.

Під час свого звернення Папа Римський закликав лідерів Ірану та Ізраїлю відмовитися від війни та розпочати діалог заради спільного блага.

"У ці дні продовжують надходити новини, які викликають велике занепокоєння. Ситуація в Ірані та Ізраїлі серйозно погіршилася, і в такий делікатний момент я хочу ще раз наголосити на необхідності відповідальності та розсудливості", - зауважив він.

Папа також підкреслив необхідність "прагнення до побудови безпечнішого світу, вільного від ядерної загрози", яке, за його словами, "повинно реалізовуватися через шанобливі зустрічі та щирий діалог, щоб побудувати тривалий мир, заснований на справедливості, братерстві та спільному благу".

"Ніхто ніколи не повинен загрожувати існуванню іншого", - зазначив Лев XIV.

Загострення ситуації на Близькому Сході

Заклик Папи пролунав на тлі продовження обміну вогнем і ракетними ударами між Ізраїлем та Іраном після того, як у п'ятницю Ізраїль завдав удару по іранських ядерних об'єктах і військових базах.

Дізнатись детальніше про нічну атаку Ізраїля на Іран, можна у матеріалі РБК-Україна.

Іран того ж вечора відповів хвилею ракетних ударів. За попередніми даними, ракети влучили по щонайменше семи локаціях у районі Тель-Авіва.

Детальніше про обстріл, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що ізраїльська влада, зокрема міністр оборони Ізраїль Кац анонсував відповідь на удари Ірану, які "стануть для них нестерпними". А прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху тим часом звернувся до іранського режиму та наголосив, що "це ще не все".

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