ua en ru
Сб, 14 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Папа Лев XIV обратился к Ирану и Израилю: никто не должен угрожать существованию другого

Ватикан, Суббота 14 июня 2025 20:25
UA EN RU
Папа Лев XIV обратился к Ирану и Израилю: никто не должен угрожать существованию другого Фото: Папа Римский Лев XIV (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Папа Римский Лев XIV призвал Иран и Израиль отказаться от войны и начать искренний диалог ради мира. Он подчеркнул, что никто не имеет права угрожать существованию другого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

Папа Лев XIV осудил военную эскалацию между Ираном и Израилем и вновь призвал к диалогу и созданию мира, свободного от ядерной угрозы.

Во время своего обращения Папа Римский призвал лидеров Ирана и Израиля отказаться от войны и начать диалог ради общего блага.

"В эти дни продолжают поступать новости, которые вызывают большое беспокойство. Ситуация в Иране и Израиле серьезно ухудшилась, и в такой деликатный момент я хочу еще раз подчеркнуть необходимость ответственности и благоразумия", - отметил он.

Папа также подчеркнул необходимость "стремления к построению более безопасного мира, свободного от ядерной угрозы", которое, по его словам, "должно реализовываться через уважительные встречи и искренний диалог, чтобы построить длительный мир, основанный на справедливости, братстве и общем благе".

"Никто никогда не должен угрожать существованию другого", - отметил Лев XIV.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Призыв Папы прозвучал на фоне продолжения обмена огнем и ракетными ударами между Израилем и Ираном после того, как в пятницу Израиль нанес удар по иранским ядерным объектам и военным базам.

Узнать подробнее о ночной атаке Израиля на Иран, можно в материале РБК-Украина.

Иран в тот же вечер ответил волной ракетных ударов. По предварительным данным, ракеты попали по меньшей мере семи локациям в районе Тель-Авива.

Подробнее об обстреле, можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что израильские власти, в частности министр обороны Израиля Кац анонсировал ответ на удары Ирана, которые "станут для них невыносимыми". А премьер-министр Биньямин Нетаньяху тем временем обратился к иранскому режиму и подчеркнул, что "это еще не все".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран Папа Римский Лев XIV Папа римский
Новости
Лукашенко боится и перенесет учения с РФ от границы Украины, - Зеленский
Лукашенко боится и перенесет учения с РФ от границы Украины, - Зеленский
Аналитика
Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова