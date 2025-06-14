Папа Лев XIV обратился к Ирану и Израилю: никто не должен угрожать существованию другого
Папа Римский Лев XIV призвал Иран и Израиль отказаться от войны и начать искренний диалог ради мира. Он подчеркнул, что никто не имеет права угрожать существованию другого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.
Папа Лев XIV осудил военную эскалацию между Ираном и Израилем и вновь призвал к диалогу и созданию мира, свободного от ядерной угрозы.
Во время своего обращения Папа Римский призвал лидеров Ирана и Израиля отказаться от войны и начать диалог ради общего блага.
"В эти дни продолжают поступать новости, которые вызывают большое беспокойство. Ситуация в Иране и Израиле серьезно ухудшилась, и в такой деликатный момент я хочу еще раз подчеркнуть необходимость ответственности и благоразумия", - отметил он.
Папа также подчеркнул необходимость "стремления к построению более безопасного мира, свободного от ядерной угрозы", которое, по его словам, "должно реализовываться через уважительные встречи и искренний диалог, чтобы построить длительный мир, основанный на справедливости, братстве и общем благе".
"Никто никогда не должен угрожать существованию другого", - отметил Лев XIV.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке
Призыв Папы прозвучал на фоне продолжения обмена огнем и ракетными ударами между Израилем и Ираном после того, как в пятницу Израиль нанес удар по иранским ядерным объектам и военным базам.
Узнать подробнее о ночной атаке Израиля на Иран, можно в материале РБК-Украина.
Иран в тот же вечер ответил волной ракетных ударов. По предварительным данным, ракеты попали по меньшей мере семи локациям в районе Тель-Авива.
Подробнее об обстреле, можно узнать в материале РБК-Украина.
Заметим, что израильские власти, в частности министр обороны Израиля Кац анонсировал ответ на удары Ирана, которые "станут для них невыносимыми". А премьер-министр Биньямин Нетаньяху тем временем обратился к иранскому режиму и подчеркнул, что "это еще не все".
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