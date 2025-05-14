Папа Римський запропонував посередництво "воюючим країнам"

Папа Римський Лев XIV запропонував посередництво воюючим сторонам у світі під час прийому представників 23 християнських Церков Сходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Папу Римського, якого цитує Le Monde.

"Святий Престол існує для того, щоб вороги могли зустрітися і подивитися один одному в очі, щоб народи могли знову відкрити для себе надію і гідність, на яку вони мають право, гідність миру... Я зроблю все, що в моїх силах, щоб поширювати мир", - заявив він. Він закликав лідерів "воюючих країн" зустрітись та розпочати переговори, щоб змусити зброю "замовкнути".