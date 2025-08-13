ua en ru
Папа Лев XIV оголосив війну змінам клімату: Ватикан повністю переходить на сонячну енергію

Ватикан, Середа 13 серпня 2025 08:07
Папа Лев XIV оголосив війну змінам клімату: Ватикан повністю переходить на сонячну енергію Фото: Папа Лев XIV (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Папа Лев XIV оголосив справжню війну змінам клімату, впроваджуючи "зелену" месу та переводячи Ватикан на повне живлення від сонячної енергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.

Папа Лев XIV - новий кліматичний чемпіон. Він вирішив запровадити "зелену" месу - церковну службу, присвячену турботі про навколишнє середовище.

Крім того, він активно підтримує проєкт, який зробить Ватикан першою країною у світі, що повністю забезпечується сонячною енергією.

Цей амбітний план передбачає будівництво великої сонячної батареї неподалік Риму. Лев XIV назвав цю ініціативу прикладом для всього світу та наголосив на важливості піклування про "спільний дім", особливо в умовах дедалі частіших стихійних лих, що є наслідком зміни клімату.

Ініціативи Папи підтримують моральну аргументацію, розпочату Франциском у енцикліці "Laudato Si’", яка закликає до відповідальності перед майбутніми поколіннями. Ватикан, хоч і найменша держава у світі, демонструє символічну силу: навіть у найменшому куточку планети можна зробити вагомий внесок у боротьбу зі зміною клімату.

Папа Лев XIV також підкреслює необхідність молитви за тих, хто ще не усвідомлює критичності екологічної проблеми, закликаючи до спільної дії не лише віруючих, а й усіх людей планети. Це особливо актуально на тлі глобальних кліматичних катастроф - пожеж, повеней та аномальних температурних хвиль, які вже забрали життя тисяч людей у різних куточках світу.

Його позиція збігається з настроями більшості американських католиків, більшість з яких вважають захист довкілля одним із найважливіших завдань церкви. У часи, коли деякі країни відступають від кліматичних зобов’язань, голос Ватикану залишається потужним нагадуванням про необхідність відповідальних дій задля збереження планети Земля.

Папа Лев XIV не просто продовжує справу свого попередника - він стає символом надії і прикладом для інших лідерів, що екологія і духовність можуть йти пліч-о-пліч у служінні людству і природі.

Нагадаємо, Папа Римський Лев XIV зустрівся з митрополитом Антонієм, який представляє Російську православну церкву.

