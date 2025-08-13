ua en ru
Ср, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Папа Лев XIV объявил войну изменениям климата: Ватикан полностью переходит на солнечную энергию

Ватикан, Среда 13 августа 2025 08:07
UA EN RU
Папа Лев XIV объявил войну изменениям климата: Ватикан полностью переходит на солнечную энергию Фото: Папа Лев XIV (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Папа Лев XIV объявил настоящую войну изменениям климата, внедряя "зеленую" мессу и переводя Ватикан на полное питание от солнечной энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.

Папа Лев XIV - новый климатический чемпион. Он решил ввести "зеленую" мессу - церковную службу, посвященную заботе об окружающей среде.

Кроме того, он активно поддерживает проект, который сделает Ватикан первой страной в мире, полностью обеспечиваемой солнечной энергией.

Этот амбициозный план предусматривает строительство большой солнечной батареи недалеко от Рима. Лев XIV назвал эту инициативу примером для всего мира и подчеркнул важность заботы об "общем доме", особенно в условиях участившихся стихийных бедствий, являющихся следствием изменения климата.

Инициативы Папы поддерживают моральную аргументацию, начатую Франциском в энциклике "Laudato Si'", которая призывает к ответственности перед будущими поколениями. Ватикан, хоть и самое маленькое государство в мире, демонстрирует символическую силу: даже в самом маленьком уголке планеты можно сделать весомый вклад в борьбу с изменением климата.

Папа Лев XIV также подчеркивает необходимость молитвы за тех, кто еще не осознает критичности экологической проблемы, призывая к совместным действиям не только верующих, но и всех людей планеты. Это особенно актуально на фоне глобальных климатических катастроф - пожаров, наводнений и аномальных температурных волн, которые уже унесли жизни тысяч людей в разных уголках мира.

Его позиция совпадает с настроениями большинства американских католиков, большинство из которых считают защиту окружающей среды одной из важнейших задач церкви. Во времена, когда некоторые страны отступают от климатических обязательств, голос Ватикана остается мощным напоминанием о необходимости ответственных действий для сохранения планеты Земля.

Папа Лев XIV не просто продолжает дело своего предшественника - он становится символом надежды и примером для других лидеров, что экология и духовность могут идти бок о бок в служении человечеству и природе.

Напомним, Папа Римский Лев XIV встретился с митрополитом Антонием, который представляет Русскую православную церковь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Папа Римский Лев XIV Ватикан
Новости
Путин и Трамп встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, - CNN
Путин и Трамп встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, - CNN
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия