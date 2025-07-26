Перезапуск діалогу з РПЦ? Папа Римський вперше зустрівся з російським митрополитом

Папа Римський Лев XIV зустрівся з митрополитом Антонієм, який представляє Російську православну церкву,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

На тлі напружених відносин між Ватиканом і Москвою через вторгнення в Україн ця зустріч може свідчити про спробу Святого Престолу відновити діалог між сторонами та просунути ідею мирних переговорів.

Понтифік зустрівся з Антонієм, головою відділу зовнішніх церковних зв'язків, та п'ятьма іншими високопоставленими священнослужителями під час ранкової аудієнції.

Це була перша аудієнція Лева з Антонієм, який представляв патріарха Кирила на похоронах Папи Франциска.