Папа Лев відповів на нову критику Трампа

Що передувало

Коментарі Папи Римського прозвучали після того, як днем раніше Трамп знову обрушився з критикою на понтифіка, бездоказово заявивши, що Папа "вважає, що для Ірану цілком нормально мати ядерну зброю".

"Я думаю, що він наражає на небезпеку багатьох католиків і багатьох людей, але, мабуть, якщо це залежить від Папи Римського. Він вважає, що для Ірану цілком нормально мати ядерну зброю", - говорив Дональд Трамп.

Однак насправді понтифік жодного разу не заявляв, що Іран може мати ядерну зброю. Навпаки, він неодноразово закликав усі країни відмовитися від ядерного озброєння.

Нагадаємо, що конфлікт між Трампом і Папою Левом загострилися після того, як понтифік висловив незгоду з американо-ізраїльською операцією в Ірані. Також він назвав "абсолютно неприйнятними" погрози лідера США щодо знищення цілої іранської цивілізації.

Крім того, Папа Лев у відповідь на критику сказав, що не боїться адміністрації Трампа і голосно говорить про послання Євангелія.