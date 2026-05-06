Папа Лев відповів на нову критику Трампа

00:48 06.05.2026 Ср
2 хв
Що сказав понтифік на чергові "випади" президента США?
aimg Едуард Ткач
Фото: Папа Римський Лев XIV (Getty Images)

Папа Римський Лев XIV відповів на чергові "випади" президента США Дональда Трампа, заявивши, що люди можуть вільно критикувати його, оскільки він продовжує виступати за мир в умовах війни в Ірані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Читайте також: Трамп опинився в центрі скандалу через фото в образі Ісуса

"Місія Церкви - проповідувати Євангеліє і мир. Якщо хтось хоче критикувати мене за проголошення Євангелія, нехай робить це, спираючись на правду. Церква роками виступає проти ядерної зброї, тож сумнівів немає. Я просто сподіваюся, що мене почують, тому що Слово Боже має величезну цінність", - сказав Папа Лев журналістам.

Що передувало

Коментарі Папи Римського прозвучали після того, як днем раніше Трамп знову обрушився з критикою на понтифіка, бездоказово заявивши, що Папа "вважає, що для Ірану цілком нормально мати ядерну зброю".

"Я думаю, що він наражає на небезпеку багатьох католиків і багатьох людей, але, мабуть, якщо це залежить від Папи Римського. Він вважає, що для Ірану цілком нормально мати ядерну зброю", - говорив Дональд Трамп.

Однак насправді понтифік жодного разу не заявляв, що Іран може мати ядерну зброю. Навпаки, він неодноразово закликав усі країни відмовитися від ядерного озброєння.

Нагадаємо, що конфлікт між Трампом і Папою Левом загострилися після того, як понтифік висловив незгоду з американо-ізраїльською операцією в Ірані. Також він назвав "абсолютно неприйнятними" погрози лідера США щодо знищення цілої іранської цивілізації.

Крім того, Папа Лев у відповідь на критику сказав, що не боїться адміністрації Трампа і голосно говорить про послання Євангелія.

