Папа римський Франциск у своєму різдвяному посланні в середу закликав до переговорів між Україною та Росією задля припинення війни, що послідувала за повномасштабним вторгненням Москви майже три роки тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У своєму різдвяному зверненні Urbi et Orbi (до міста і світу) Франциск безпосередньо згадав конфлікт і закликав до "сміливості, необхідної для відкриття дверей до переговорів".

Виступаючи з центрального балкона собору Святого Петра перед тисячами людей на площі внизу, папа сказав: "Нехай замовкнуть звуки зброї в охопленій війною Україні!" Він також закликав до "жестів діалогу і зустрічі заради досягнення справедливого і міцного миру".

Франциск, який обіймає посаду папи з 2013 року, цього року зазнав критики, коли заявив, що Україна повинна набратися сміливості підняти "білий прапор" і почати переговори про припинення війни з Росією.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, що меседжами про "білий прапор" для України, Франциск "увійшов у сад, куди його ніхто не кликав".

Франциск неодноразово вирізнявся скандальними заявами, які виправдовували агресію Росії проти України. Зокрема, у грудні він назвав українців і росіян "двоюрідними братами".

У 2022 році Франциск заявляв, що росіяни нібито не здатні на звірства, а воєнні злочини в Україні скоювали особи інших національностей у російській армії. Він назвав чеченців і бурятів "найжорстокішою частиною російських військ в Україні".ю