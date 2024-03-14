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Боррель різко відповів на "білий прапор" Папи Римського: поліз туди, куди не звали

Брюссель, Четвер 14 березня 2024 22:00
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Боррель різко відповів на "білий прапор" Папи Римського: поліз туди, куди не звали Фото: Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що заговоривши про "білий прапор" для України, Папа Римський "увійшов у сад, куди його ніхто не кликав".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв’ю RTVE.

Дипломат ЄС коментуючи слова Папи зазначив, що побіжно торкнувся їх у своїй промові в Раді безпеки ООН на початку тижня.

"І в цій промові я сам не посоромився сказати, що Його Святість Папа увійшов у сад, в який його ніхто не кликав", - сказав Боррель.

Під час цієї заявив він використав іспанську ідіому, яка означає "накликати на себе біду".

Він додав, що не вважає правильним "запрошувати Україну до капітуляції".

"Навпаки, час продовжувати їй допомагати", - наголосив дипломат.

Що передувало

Нагадаємо, кілька днів тому Папа Римський закликав "знайти сміливість розпочати переговори" з Російською Федерацією і навіть вжив словосполучення "білий прапор".

Така заява викликала різку негативну реакцію у країн Заходу та України.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський нагадав понтифіку, що росіяни не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українські захисники зі зброєю в руках.

Більш детально про заяву Папи - у матеріалі РБК-Україна.

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