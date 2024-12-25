Папа Франциск призвал к мирным переговорам между Россией и Украиной

Папа римский Франциск в своем рождественском послании в среду призвал к переговорам между Украиной и Россией для прекращения войны, которая последовала за полномасштабным вторжением Москвы почти три года назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В своем рождественском обращении Urbi et Orbi (к городу и миру) Франциск напрямую упомянул конфликт и призвал к "смелости, необходимой для открытия двери к переговорам".

Выступая с центрального балкона собора Святого Петра перед тысячами людей на площади внизу, папа сказал: "Пусть замолчат звуки оружия в охваченной войной Украине!" Он также призвал к "жестам диалога и встречи ради достижения справедливого и прочного мира".

Франциск, занимающий пост папы с 2013 года, в этом году подвергся критике, когда заявил, что Украина должна набраться смелости поднять "белый флаг" и начать переговоры о прекращении войны с Россией.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, что месседжами о "белом флаге" для Украины, Франциск "вошел в сад, куда его никто не звал".

Франциск неоднократно отличался скандальными заявлениями, которые оправдывали агрессию Россию против Украины. В частности, в декабре он назвал украинцев и россиян "двоюродными братьями".

В 2022 году Франциск заявлял, что русские якобы не способны на зверства, а военные преступления в Украине совершали лица других национальностей в российской армии. Он назвал чеченцев и бурятов "самой жестокой частью российских войск в Украине".ю