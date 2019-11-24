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Папа Франциск виступив проти "невимовного жаху" ядерної зброї

Новини » В світі     24.11.2019 - 07:04
Папа Франциск виступив проти "невимовного жаху" ядерної зброї
Фото: Папа Франциск (flickr.com/catholicism)

Понтифік заявив, що ядерна зброя не є "відповіддю" на прагнення до безпеки, миру і стабільності

Папа Римський Франциск виступив проти застосування ядерної зброї, назвавши "невимовним" жах, якому піддалися жертви атомного бомбардування в серпні 1945 року. Про це він заявив під час відвідування японського міста Нагасакі, повідомляє повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Понтифік заявив, що ядерна зброя не є "відповіддю" на прагнення до безпеки, миру і стабільності.

"Насправді, схоже, що воно завжди заважають цьому", - сказав він.

"Це місце змушує нас глибоко усвідомлювати біль і жах, які ми, люди, здатні заподіяти один одному", - сказав Папа Римський.

Пізніше в неділю папа Франциск відвідає Хіросіму.

Відзначимо, щонайменше 74 тис. людей загинули від атомної бомби, скинутої американцями на Нагасакі в серпні 1945 року. Атака сталася через три дні після того, як перша в світі атомна бомба була скинута на інше японське місто Хіросіму, де загинуло близько 140 тис. людей.

Нагадаємо, що Іран порушив ще один пункт ядерної угоди. Згідно зі звітом МАГАТЕ, Іран перевищив запаси зберігання важкої води, накопичивши більше 130 тонн.

Раніше повідомлялося, що Іран збільшив збагачення урану до п'яти відсотків, незважаючи на існуючі обмеження в рамках Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) - в 3,67%.

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