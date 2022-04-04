Папа Франциск прокомментировал свой возможный визит в Украину

"Я доступен. Меня спросили, планируется ли поездка в Украину, я сказал: этот вопрос рассматривается. Но я не знаю, можно ли это сделать, удобно ли это делать, к лучшему ли это, и должен ли я это делать", - заявил Папа Римский.

Понтифик также отметил, что готов сделать все, что в его силах, чтобы остановить войну.

"Каждая война рождается несправедливостью. Например, инвестирование в покупку оружия - это военная схема. Спустя 70 лет после Второй мировой войны мы забыли об этом, и поэтому модель войны снова навязалась. Также была проделана большая работа Организацией Объединенных Наций, но потом мы об этом забыли. Мы не привыкли мыслить образцом мира", - добавил Папа Римский Франциск.