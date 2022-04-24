Папа Франциск снова призвал к пасхальному перемирию в Украине

Папа Франциск использовал православные пасхальные выходные, чтобы еще раз призвать к перемирию в Украине. Он заявил, что это необходимо, "чтобы облегчить страдания измученных людей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Сине-желтый флаг Украины развевался среди верующих, собравшихся на площади Святого Петра, где лидер Римско-католической церкви напомнил, что два месяца назад, 24 февраля, вспыхнули боевые действия.

Папа сказал: "Вместо того, чтобы остановиться, война усугубилась. Печально, что в эти самые святые и торжественные для христиан дни мы слышим больше убийственного грохота оружия, чем звона колоколов, возвещающих о воскресении… Возобновляю призыв к пасхальному перемирию, малейшему осязаемому признаку готовности к миру. Остановите атаки, чтобы облегчить страдания измученных людей".

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона хотела бы, чтобы папа Франциск приобщился к решению гуманитарного кризиса на востоке Украины. В частности, помог эвакуироваться жителям Мариуполя и открыть гуманитарный коридор.