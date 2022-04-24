RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Папа Франциск знову закликав до великоднього перемир'я в Україні

Фото: папа Франциск (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Папа Франциск використовував православні великодні вихідні, щоб ще раз закликати до перемир'я в Україні. Він заявив, що це необхідно, "щоб полегшити страждання змучених людей".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Синьо-жовтий прапор України майорів серед віруючих, присутніх на площі Святого Петра, де лідер Римо-католицької церкви нагадав, що два місяці тому, 24 лютого, спалахнули бойові дії.

Папа сказав: "Замість того, щоб зупинитися, війна посилилася. Сумно, що в ці найсвятіші і урочисті для християн дні ми чуємо більше вбивчого гуркоту зброї, ніж дзвонів, що сповіщають про воскресіння... Відновлюю заклик до великоднього перемир'я, найменшої відчутної ознаки готовності до миру. Зупиніть атаки, щоб полегшити страждання змучених людей".

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона хотіла б, щоб папа Франциск долучився до вирішення гуманітарної кризи на сході України. Зокрема, допоміг евакуюватися жителям Маріуполя і відкрити гуманітарний коридор.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Папа римський