Папа Франциск поздравил православных и греко-католиков с Пасхой

"Шлю свои наилучшие поздравления нашим братьям и сестрам православных церквей и католических восточных и латинских церквей, которые сегодня, согласно юлианскому календарю, отмечают праздник Пасхи", - сказал он.

Папа пожелал тем общинам, "которые проживают в особенно трудных ситуациях", чтобы воскресший Господь наполнил их светом и миром и утешил.

"Благодатной им Пасхи!"- добавил понтифик.

Напомним, христиане западного и восточного обрядов по-разному определяют день празднования Пасхи. В этом году католики отмечали 4 апреля, православные - 2 мая. Украинская греко-католическая церковь, которая подчиняется Ватикану, отмечает Пасху 2 мая.