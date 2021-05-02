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Папа Франциск привітав православних та греко-католиків з Великоднем

Автор: Олександр Білоус

Папа Франциск привітав зі святом православних та греко-католиків, які відзначають Великдень за юліанським календарем. Про це він сказав під час недільної молитовної зустрічі з вірними, які опівдні 2 травня 2021 року, зібралися на площі Святого Петра у Ватикані.

Про це повідомляє "Радіо Ватикану".

"Надсилаю свої найкращі вітання нашим братам і сестрам православних церков та католицьких східних і латинських церков, які сьогодні, згідно з юліанським календарем, відзначають празник Пасхи", - сказав він.

Папа побажав тим спільнотам, "які проживають в особливо важких ситуаціях", щоб воскреслий Господь наповнив їх світлом і миром та втішив.

"Благодатної їм Пасхи!"- додав понтифік.

Нагадаємо, християни західного та східного обрядів по-різному визначають день святкування Великодня. У цьому році католики відзначали 4 квітня, православні - 2 травня. Українська греко-католицька церква, яка підпорядковується Ватикану, відзначає Великдень 2 травня.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, абсолютна більшість українців (92%) у 2021 році так чи інакше планують святкувати Великдень. Не будуть святкувати лише 6%, не визначилися - 2% респондентів.

Відзначимо, на початку травня в Україні буде чотири вихідних дні поспіль. У суботу, 1 травня, в Україні відзначається День праці, а Великдень цього року святкується 2 травня. Тому за графіком п'ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю у 2021 році вихідні дні у суботу та неділю 1 і 2 травня переносяться на понеділок і вівторок, 3 і 4 травня Неробочими будуть субота - вівторок, з 1 по 4 травня.

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