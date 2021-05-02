Папа Франциск привітав православних та греко-католиків з Великоднем

"Надсилаю свої найкращі вітання нашим братам і сестрам православних церков та католицьких східних і латинських церков, які сьогодні, згідно з юліанським календарем, відзначають празник Пасхи", - сказав він.

Папа побажав тим спільнотам, "які проживають в особливо важких ситуаціях", щоб воскреслий Господь наповнив їх світлом і миром та втішив.

"Благодатної їм Пасхи!"- додав понтифік.

Нагадаємо, християни західного та східного обрядів по-різному визначають день святкування Великодня. У цьому році католики відзначали 4 квітня, православні - 2 травня. Українська греко-католицька церква, яка підпорядковується Ватикану, відзначає Великдень 2 травня.