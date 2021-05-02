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Папа Франциск поздравил православных и греко-католиков с Пасхой

Новина українською → Воскресенье 02 мая 2021 16:02
Папа Франциск поздравил православных и греко-католиков с Пасхой Фото: Папа Франциск поздравил с Пасхой (Corbis / Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Папа Франциск поздравил с праздником православных и греко-католиков, которые отмечают Пасху по юлианскому календарю. Об этом он сказал во время воскресной молитвенной встречи с верующими, которые в полдень 2 мая 2021 года, собрались на площади Святого Петра в Ватикане.

Об этом сообщает "Радио Ватикана".

"Шлю свои наилучшие поздравления нашим братьям и сестрам православных церквей и католических восточных и латинских церквей, которые сегодня, согласно юлианскому календарю, отмечают праздник Пасхи", - сказал он.

Папа пожелал тем общинам, "которые проживают в особенно трудных ситуациях", чтобы воскресший Господь наполнил их светом и миром и утешил.

"Благодатной им Пасхи!"- добавил понтифик.

Напомним, христиане западного и восточного обрядов по-разному определяют день празднования Пасхи. В этом году католики отмечали 4 апреля, православные - 2 мая. Украинская греко-католическая церковь, которая подчиняется Ватикану, отмечает Пасху 2 мая.

Напомним, по данным опроса КМИС, абсолютное большинство украинцев (92%) в 2021 году так или иначе планируют праздновать Пасху. Не будут праздновать лишь 6%, не определились - 2% респондентов.

Отметим, в начале мая в Украине будет четыре выходных дня подряд. В субботу, 1 мая, в Украине отмечается День труда, а Пасха в этом году празднуется 2 мая. Поэтому по графику пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье в 2021 году выходные дни в субботу и воскресенье 1 и 2 мая переносятся на понедельник и вторник, 3 и 4 мая Нерабочими будут суббота - вторник, с 1 по 4 мая.

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