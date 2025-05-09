Папа Франциск планував приїзд до оточеного Маріуполя у 2022 році, - посол Ватикану

Папа Франциск планував візит до України у період повномасштабної війни. Понтифік був готовий приїхати до оточеного Маріуполя у травні 2022 року.

Він зазначив, що рішення про приїзд до України Папа Франциск міг ухвалювати лише самостійно. За словами посла Ватикану, понтифік був готовий приїхати до України у травні 2022 року, коли ситуація у Маріуполі досягла пікового моменту.

"Я пам'ятаю, що у 2022 році навіть був такий момент - 15 травня - коли захисники Маріуполя ще не були в полоні. Була така дуже складна пропозиція, щоб співпрацювали різні країни. Це така, можливо, утопічна ідея залучити Китай, Туреччину і Папу Франциска як морального авторитета, щоб допомогти захисникам Маріуполя вийти живими і навіть не те, щоб повернутися на неокуповану територію України, і не піти в полон, але поїхати в іншу країну, щоб там перебувати в час війни", - сказав Вісвальдас Кульбокас.

Як розповів посол Ватикану, коли він проінформував понтифіка про обговорення пропозиції порятунку українських воїнів, відразу отримав відповідь від Папи Франциска - якщо так станеться, він приїде в Україну до Маріуполя.

"Тобто, духовно Папа Франциск був готовий приїхати до України. Цей приклад мені підказує, що рішення Папи залежало від його розуміння, коли він може більш корисним", - наголосив він.

Нунцій пояснив, що для Папи Франциска не було питанням показати, що він з Україною, а питання - коли його присутність надасть найбільші результати.

"Я спілкувався декілька разів з Папою, і я навіть бачив, що його розуміння змінювалось, тому що в 2022 році я вже зрозумів, що він вже готувався приїхати, я його чекав. Потім щось змінилось в його думках. І в кінці 2024 - на початку 2025 року, ще раз змінилась його позиція. Я вже заново почав чекати його візиту в Україну. Тільки не було конкретності коли", - сказав посол Ватикану.

За його словами, Папа Франциск був такий, що навіть коли ухвалював рішення, "він почував себе вільним змінити його, якщо розумів, що це помилкове рішення, або якась нова інформація приходить до нього".

" Для мене ніколи не було легко зрозуміти, чи приїде, чи ні, і коли може приїхати", - додав Вісвальдас Кульбокас.