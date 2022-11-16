Папа Франциск попросив бога "поспішити" із закінченням війни в Україні, не згадавши Росію

Папа Франциск засудив останню хвилю ракетних ударів по Україні, закликавши до припинення вогню, щоб запобігти ризику ескалації конфлікту, і попросивши Бога "поспішити" з його припиненням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я з болем і занепокоєнням дізнався про новий і ще більш запеклий ракетний удар по Україні, внаслідок якого загинуло та було пошкоджено безліч об'єктів цивільної інфраструктури", - сказав Франциск на площі Святого Петра у Ватикані.

Він закликав своїх прихильників помолитися, "щоб Господь обернув серця тих, хто все ще робить ставку на війну, і щоб у мученицькій Україні переважило прагнення миру, щоб уникнути ескалації та відкрити шлях до припинення вогню та діалогу".

Через кілька хвилин в іншій заяві про Україну він додав: "Ми можемо молитися за Україну, кажучи, якщо хочете: "Поспішай, Господи"".

Росія 15 листопада. запустила 110 ракет та 10 ударних безпілотників іранського виробництва по Україні, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що основною метою ракетного шквалу, як і раніше, була енергетична інфраструктура, проте додав, що загалом було вражено лише 10 намічених цілей.

Внаслідок терактів мільйони українців залишилися без електрики у 16 із 24 областей, включаючи Київ, повідомило Управління ООН з гуманітарних питань (УКГВ).

Минулого місяця Франциск із вперше прямо просив президента Росії Володимира Путіна зупинити "спіраль насильства та смерті" в Україні. Він згадував Україну майже у всіх своїх публічних виступах і кілька разів говорив, що криза загрожує застосуванням ядерної зброї з неконтрольованими глобальними наслідками.