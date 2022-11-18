Папа Франциск готов стать посредником между Москвой и Киевом

Папа Франциск подтвердил, что Ватикан готов сделать все возможное, чтобы выступить посредником и положить конец конфликту между Россией и Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Франциска изданию La Stampa .

"Святой Престол готов сделать все возможное для посредничества и прекращения конфликта в Украине", - сказал он.

На вопрос, верит ли он в возможность примирения Москвы и Киева, понтифик призвал всех не сдаваться в этом вопросе.

"Но каждый должен посвятить себя демилитаризации сердец, начиная со своего собственного, а затем обезвреживая, обезоруживая насилие. Мы все должны быть пацифистами. Желать мира, а не просто перемирия, которое может служить только для перевооружения. Настоящий мир, который является плодом диалога", - сказал он.