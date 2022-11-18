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Папа Франциск готов стать посредником между Москвой и Киевом

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Ватикан, Пятница 18 ноября 2022 08:46
Папа Франциск готов стать посредником между Москвой и Киевом Фото: папа Франциск (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Папа Франциск подтвердил, что Ватикан готов сделать все возможное, чтобы выступить посредником и положить конец конфликту между Россией и Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Франциска изданию La Stampa.

"Святой Престол готов сделать все возможное для посредничества и прекращения конфликта в Украине", - сказал он.

На вопрос, верит ли он в возможность примирения Москвы и Киева, понтифик призвал всех не сдаваться в этом вопросе.

"Но каждый должен посвятить себя демилитаризации сердец, начиная со своего собственного, а затем обезвреживая, обезоруживая насилие. Мы все должны быть пацифистами. Желать мира, а не просто перемирия, которое может служить только для перевооружения. Настоящий мир, который является плодом диалога", - сказал он.

Ранее папа Франциск осудил последнюю волну ракетных ударов по Украине, призвав к прекращению огня, чтобы предотвратить риск эскалации конфликта, и попросив бога "поторопиться" с его прекращением. При этом он снова не упомянул Россию.

Отметим, папе Франциску после его скандальных заявлений передали часть российской мины из Украины, которая в марте уничтожила фасад храма в Киевской области.

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