ПАО "Харьковгоргаз" провел тестирование платформы суточного балансирования "Укртрансгаза"

Специалисты "Харьковгоргаз" обращают внимание, что сейчас часть информации недоступна для просмотра диспетчерами операторов ГРС

В течение последних недель диспетчеры ПАО "Харьковгоргаз" проводили тестирование информационной платформы, приобретенной ЧАО "Укртрансгаз". Они направили оператору ГТС предложения, которые позволят настроить полноценный обмен данными между оператором ГТС и оператором ГРС. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Специалисты ПАО "Харьковгоргаз" провели тестирование информационной платформы суточного балансирования, представленной ЧАО "Укртрансгаз". Представители оператора ГРС направили оператору ГТС предложения по расширению доступов на TSO-IP Platform.

Специалисты "Харьковгоргаз" обращают внимание, что сейчас часть информации недоступна для просмотра диспетчерами операторов ГРС. Не в полном объеме отражаются перетоки газа между компаниями, перечень точек передачи. Ограниченные доступы диспетчеров сужают оперативную картину потребления газа и не позволяют провести полноценное тестирование и подготовку к суточному балансированию.

"Мы приветствуем внедрение передовых европейских технологий, так как в результате мы получаем оперативность и удобство процессов обмена информацией. Кроме того, это дает надежду на реальную прозрачность рынка природного газа и адекватное ценообразование, в частности, формирование стоимости услуги балансировки природного газа. Надеемся, что ПАО "Укртрансгаз" конструктивно воспримет замечания и оперативно исправит недостатки, выявленные нашими специалистами при тестировании платформы, потому что, в конце концов, мы стремимся к единой цели - создание цивилизованного рынка природного газа", - говорит комерческий директор ПАО "Харьковгоргаз" Антон Яворовский.

В ПАО "Харьковгоргаз" считают, что решение этих и ряда технических вопросов позволит установить полноценный обмен информацией между оператором ГТС и оператором ГРС. Это сделает возможным запуск полноценного функционирования платформы с 1 августа 2018 года. Кроме ПАО "Харьковгоргаз", еще 15 операторов ГРС провели тестирование информационной платформы ЗАО "Укртрансгаз".

Внедрение суточного балансирования рынка предусмотрено Кодексом газораспределительных систем и запланировано на 1 августа 2018 года. Благодаря ежедневному балансированию потребители смогут закрывать свой баланс каждый день, а не ожидать завершения месяца, как это происходит сейчас. Это упростит обмен информацией участников рынка и обеспечит точный учет заявленного и реально отобранного газа.