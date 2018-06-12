ПАТ "Харківміськгаз" провів тестування платформи добового балансування "Укртрансгазу"

Фахівці "Харківміськгаз" звертають увагу, що зараз частина інформації недоступна для перегляду диспетчерами операторів ГРС

протягом останніх тижнів диспетчери ПАТ "Харківміськгаз" проводили тестування інформаційної платформи, придбаної ПРАТ "Укртрансгаз". Вони направили оператору ГТС пропозиції, які дозволять налаштувати повноцінний обмін даними між оператором ГТС і оператором ГРС. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Фахівці ПАТ "Харківміськгаз" провели тестування інформаційної платформи добового балансування, представленої ПРАТ "Укртрансгаз". Представники оператора ГРС направили оператору ГТС пропозиції по розширенню доступів на TSO-IP Platform.

Фахівці "Харківміськгаз" звертають увагу, що зараз частина інформації недоступна для перегляду диспетчерами операторів ГРС. Не в повному обсязі відображаються перетоки газу між компаніями, перелік точок передачі. Обмежені доступи диспетчерів звужують оперативну картину споживання газу і не дозволяють провести повноцінне тестування і підготовку до добового балансування.

"Ми вітаємо впровадження передових європейських технологій, так як в результаті ми отримуємо оперативність і зручність процесів обміну інформацією. Крім того, це дає надію на реальну прозорість ринку природного газу та адекватне ціноутворення, зокрема, формування вартості послуги балансування природного газу. Сподіваємося, що ПАТ "Укртрансгаз" конструктивно сприйме зауваження та оперативно виправить недоліки, виявлені нашими фахівцями при тестуванні платформи, тому що, врешті-решт, ми прагнемо до єдиної мети - створення цивілізованого ринку природного газу", - говорить комерційний директор ПАТ "Харківміськгаз" Антон Яворівський.

У ПАТ "Харківміськгаз" вважають, що рішення цих і ряду технічних питань дозволить встановити повноцінний обмін інформацією між оператором ГТС і оператором ГРС. Це зробить можливим запуск повноцінного функціонування платформи з 1 серпня 2018 року. Крім ПАТ "Харківміськгаз", ще 15 операторів ГРС провели тестування інформаційної платформи ЗАТ "Укртрансгаз".

Впровадження добового балансування ринку передбачено Кодексом газорозподільних систем та заплановано на 1 серпня 2018 року. Завдяки щоденному балансування споживачі зможуть закривати свій баланс кожен день, а не чекати завершення місяця, як це відбувається зараз. Це спростить обмін інформацією учасників ринку і забезпечить точний облік заявленого і реально відібраного газу.